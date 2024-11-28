Kolombiya'da 'paralı askerlik yasaklansın' çağrısı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:45

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:45

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, paralı askerliğin Kolombiya'da yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığına bu konuda talimat vereceğini vurgulayan Petro, "Paralı askerlik Kolombiya'da yasaklanmalı. Askerler Kolombiya'da daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalı. Ancak yabancı şehirlerde para için dökülen genç kanların sorumluları da cezalandırılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, Afrika'ya kandırılarak götürülen çok sayıda Kolombiyalı olduğunu ve bu kişilerin geri dönmesi için çaba harcadıklarını da belirtti.

Kolombiya'da genç sayılabilecek yaşta ordudan emekli olan deneyimli askerler, belli bir ücret karşılığında savaşmak için farklı ülkelerde paralı asker olarak görev yapıyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başta Libya olmak üzere Ukrayna, Yemen ve Afrika'nın bazı ülkelerinde Kolombiyalı paralı askerlerin yer aldığı belirtilmişti.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında çok sayıda Kolombiyalı paralı askerin hayatını kaybettiği basına yansımıştı.