Kolombiya’da tedavisi olmayan hastalıklar için "yardımlı intihar" artık yasal
Kolombiya’da Anayasa Mahkemesi, tedavisi olanaksız hastalar için "yardımlı intihara" izin verilmesini onayladı.
Kolombiya kamuoyunda "tarihi" olarak adlandırılan bu gelişme, Anayasa Mahkemesinde tartışılan kararla 6 "lehte", 3 "aleyhte" oyla kabul edildi.
Yasa kapsamında, hastaya ciddi bedensel bir yaralanma veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalık teşhisi konulduğunda, "doktorların vereceği kararla yaşamına son verebileceği" belirtildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bazı insanlar ötenaziyi tercih edebilir. Diğer durumlarda ise insanlar kendi yaşamlarına son vermeyi (yardımlı intihar) tercih eder ve bunu yaparken de yardım alır. Bunun güvenli ve refakatle olması için prosedür yasallaştı" ifadesine yer verdi.
Büyük tartışmalara yol açan yasa, bazı çevrelerce hastanın yoğun fiziksel ve dayanılmaz zihinsel acılar çekmesi nedeniyle desteklenirken, karşı çıkanlar ise bu yolla intiharların artacağını savunuyor.
Sağlık Bakanlığı ise yasanın Anayasa Mahkemesinden önce Kongrede tartışılması gerektiğini belirtiyor.
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