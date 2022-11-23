Kolombiya'dan ABD'ye çağrı: Julian Assange serbest bırakılsın

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:53

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson ve WikiLeaks Sözcüsü Joseph Farrell'i kabul ederek WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'nin serbest bırakılması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Twitter hesabından görüşmenin fotoğrafını paylaşan Petro, "Başkan Joe Biden'dan ve diğer Latin Amerika devlet başkanlarından doğruyu söylediği için gazeteciyi suçlamamalarını isteyeceğim" ifadesini kullandı.

Petro, Assange'nin ABD'ye iade edilmesinin demokrasi ve basın özgürlüğü açısından riskler oluşabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Hrafnsson, Kolombiya Ulusal Üniversitesinin düzenlediği "Julian Assange ile Dayanışma ve İfade Özgürlüğüne Hapis" paneline katıldı.

Çok sayıda gazeteci ve akademisyenin katıldığı panelde Hrafnsson, Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür ederek Kolombiya hükûmetinin evrensel ilkelere ve ifade özgürlüğüne bağlılığının açık olduğunu belirtti.

Hrafnsson, Assange'nın Afganistan ve Irak'ta yaşananları gazetecilik ilkeleri doğrultusunda cesurca kamuoyuyla paylaştığına dikkati çekerek Assange'nın özgür bırakılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.