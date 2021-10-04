Komşularını kurtarmak için seyir halindeki arabanın içine atladı: 'İki kere düşünmedim'
Brezilya'da bir mahallede kendi kendine giden bir arabanın komşularına çarpmak üzere olduğunu fark eden Marcelo Milek, aracın içine atlayarak, arabayı durdurdu.
Brezilya'nın Paraná eyaletinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, bir adamın komuşularının evine çarpmak üzere olan bir aracın içine atladığını gösteriyor.
Aracın evlere ulaşmasını engellenmesi başarılan olay sonucu kimse yaralanmadı.
Görüntülerde görünen Marcelo Milek, Tamirci olduğunu ve 35 yıldır mahallede oturduğunu söyledi.
Milek, komşuları için endişelendiğini ve arabaya atlamak için iki kez düşünmediğini söyledi.
Milek, tam işyerine girmek üzereyken, arabanın caddede kendi kendine gittiğini fark ettiğini belirterek, "Korktum. Hiç düşünmedim ve arabaya atladım. El frenini çekmeyi başardım, eve girmemek için çektim ve tuttum" dedi.
Milek ayrıca, sürücülerin araçlarını sık sık kontrol ettirmelerini de tavsiye etti.
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