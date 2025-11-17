Kongo’da maden faciası! Bilanço ağır…

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki Kawama maden sahasında büyük bir göçük meydana geldi. Ulusal basındaki ilk bilgilere göre, enkaz altında kalan işçilerden en az 70’inin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇOĞU ENKAZ ALTINDA

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, bölgede enkaz altında işçilerin bulunduğunun değerlendirildiği bildirildi. Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BİR SÖMÜRGE MADENCİLİĞİ DAHA...

Kalando maden sahası, resmi olarak Pajeclem şirketi tarafından işletilen Mulondo maden ocağında, Lualaba eyaletinin başkenti Kolwezi'nin yaklaşık 42 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Ayrıca Kalando madeni, Pan Kai adlı Çinli bir ortak tarafından işletilen “yarı endüstriyel” bir madencilik sahası.

AFP'nin bildirdiğine göre, arama çalışmaları devam ediyor .

DÜNYA KOBALTININ YÜZDE 70’İNİ ÜRETİYORLAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, elektronik ve elektrikli araçlarda kullanılan piller için olmazsa olmaz bir metal olan dünya kobaltının %70'inden fazlasını üretiyor. Çoğunluğu bu bölgedeki dev endüstriyel madenlerden çıkarılıyor.