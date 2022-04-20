Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde IŞİD'e operasyon yapıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki DEAŞ operasyonunda 5 kişi etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü IŞİD'in Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen grup, Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyon, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.
Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
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