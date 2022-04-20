Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde IŞİD'e operasyon yapıldı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:30

Terör örgütü IŞİD'in Orta Afrika Eyaleti (IS-CAP) olarak bilinen grup, Mozambik ve Uganda gibi ülkelerde son 5 yıldır düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen askeri operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konuşlu Kenya Savunma Güçleri tarafından düzenlendi.

Örgütün kalesi olarak bilinen Beni bölgesindeki operasyonda 5 terörist öldürüldü.