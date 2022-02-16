Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 17 yaşamını yitirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların yapmış olduğu saldırıda 5'i çocuk 17 sivil öldürüldü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinde, isyancıların düzenlediği saldırıda 17 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Djugu bölgesine, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.
Palalarla saldıran isyancılar tarafından, 5'i çocuk 17 sivil öldürüldü.
Aynı bölgede, dün, Müttefik Demokratik Güçlere (ADF) adlı isyancı grubun saldırısında da 7 sivil yaşamını yitirmişti.
ASKERİ KUŞATMA İLAN EDİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu ülkenin doğusu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de "askeri kuşatma" ilan etmişti.
KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım 2021'den bu yana bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplarla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların yaptığı saldırılarda, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
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