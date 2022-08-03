Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden BM karşıtı adım: BM Sözcüsü'nü sınır dışı ediyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) Sözcüsü Mathias Gillmann'dan ülkeyi terk etmesi istendi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanlığı'nca 28 Temmuz'da yazılan ve bugün basına sızan talimatta, KDC'nin, Birleşmiş Milletlerden (BM) "karşılıklı güven iklimine" faydası olmayacağı düşünülen Mathias Gillmann'ın mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi terk etmesini talep ettiği ortaya çıktı.
Hükümet, söz konusu talimatta, geçen hafta ülkenin doğusunda yapılan MONUSCO karşıtı eylemlerde Gillmann'ın yaptığı uygunsuz açıklamaların, tansiyonu daha fazla artırdığını bildirdi.
BM GÜÇLERİNİN BÖLGEYE İSTİKRAR YERİNE HUZURSUZLUK GETİRDİĞİ SAVUNULUYOR
Şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, 36 kişi hayatını kaybederken BM, barış gücü askerlerinin açtıkları ateşle 2 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kabul etmişti.
Hükümet, eylemlerin ardından 2024'te çekilmesi planlanan MONUSCO birliklerinin geri çekilme takviminin öne çekilebileceğini duyurmuştu.
Göstericiler, BM güçlerinin yıllardır görev yapmasına rağmen bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiğini ileri sürüyor.
Ülkedeki BM misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.
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