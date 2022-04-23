Kongo’da Ebola salgını ilan edildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildi.
Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada Ebola virüsünün tespit edildiğini doğruladı.
Şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını belirten Mbungani, Ekvator eyaletinde Ebola salgının ilan edildiğini duyurdu.
AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
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