Kongo'dan Batı'ya mesaj: Hangi ülkeyle ilişki kurup kurmayacağımızı dikte edemez

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:12

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jean-Claude Gakosso, Batı'dan gelen Rusya'yı kınama çağrılarını yorumlayarak, Batı'nın Afrika ülkelerine kiminle ilişki kuracaklarını dikte etmeye hakkı olmadığını söyledi.

Afrika ülkelerinin Rusya ile işbirliği yapmakta özgür olduğunu belirten Gakosso, "Hiçbir ülkenin başka bir ülkeye kiminle ilişki kurup kurmayacağını dikte etme hakkı yoktur. Bu sömürgeci bir söylemdir" ifadelerini kullandı.

Gakosso, Ukrayna-Rusya savaşının provokasyon sonucu meydana geldiğine inandığını belirterek, Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısında bulundu.

Sorunların, diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret eden Gakosso, "Ortak bir tarihe sahip kardeş uluslardan bahsediyoruz... Bu yüzden müzakere etmek zorundalar" dedi.



