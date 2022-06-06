Kongo'dan Ruanda'ya suçlama: İsyanı destekliyorlar
Kongo Cumhurbaşkanı, Ruanda'yı ülkesindeki isyanı desteklemekle suçladı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yaptığı açıklamada, Ruanda'nın, topraklarındaki Mart 23 Hareketi (M23) adlı isyancı grubu desteklediğine dair hiç şüphenin olmadığını dile getirdi.
Felix Tshisekedi, Ruanda ile barışçıl ilişkiler arayışında olduğunu vurgulayarak, barış arzusunun zayıflık olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Suçlamaları reddeden Ruanda ise KDC’nin kendi topraklarına bomba attığını ve sivillerin yaralanmasına sebep olduğunu ileri sürüyor.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SORUNLAR 'KASİKA KATLİAMI'NA DAYANIYOR'
Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi KDC'nin Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısında çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.
Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler, Kasika Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteriliyor.
KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.
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