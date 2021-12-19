Kongre baskınına katılan oyuncu 'kara listeye' alındı

19 Aralık 2021 Pazar, 15:46

Dünyaca ünlü çizgi film serisi Bob’s Burgers’da Jimmy Pesto Sr isimli karakteri seslendiren Jay Johnston’ın Kongre baskınına katıldığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Johnston’ın etkinliğe katıldığının ortaya çıkması sonrasında seslendirme sanatçısı yapım şirketi Fox tarafından kara listeye alındı.

ABD medyasında yer alan haberlerde Bob’s Burgers çizgi dizisinde yer alan Johnston konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2011’den beri dizinin 43 bölümünde yer alan Johnston, eylül ayında başlayan dizinin 12’nci sezonunda hiç yer almamıştı. Johnston’ın karakteri en son Mayıs ayında yayınlanan 11’inci sezonda görülmüştü.

Sözcü'nün haberine göre, ABD’nin o dönem başkanı olan Donald Trump, seçimlerden sonra kararlara itiraz ederek, 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongre’yi basmaya yönlendirmişti. Seçimi Biden’a kaybeden Trump’ın olayları engellemek yerine körüklemesi sonrasında 5 kişi yaşamını yitirmişti.