Köpeğinin yaladığı küçük yara kabusa dönüştü: Sepsis hayatını değiştirdi

İngiltere’de sepsis nedeniyle aylarca ölüm kalım mücadelesi veren 56 yaşındaki Manjit Sangha, 32 haftalık hastane sürecinin ardından evine döndü.

Doktorların yaşama şansını düşük gördüğü Sangha, geçirdiği çok sayıda kalp durması ve dört uzvunun ampute edilmesine rağmen hayata tutunmayı başardı.

Birmingham’daki Moseley Hall Hastanesi’nde tedavi gören Sangha, taburcu olduğu gün ailesi tarafından coşkuyla karşılandı.

Sağlık ekipleri, sepsisin küçük bir kesik ya da çizik üzerinden köpeğinin yalaması sonucu gelişmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Sepsis, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak yerine vücudun kendi dokularına ve organlarına saldırmasıyla ortaya çıkan, yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalık olarak biliniyor.

Hasta olmadan önce haftanın yedi günü çalışan Sangha, geçen yıl temmuz ayında kendini kötü hissetmeye başladı. Ertesi sabah ise bilincini kaybetti. Elleri ve ayakları buz gibi olan, dudakları moraran Sangha yoğun bakıma kaldırıldı.

Eşi Kam Sangha, “Bir gün köpeğiyle oynuyordu, ertesi gün işe gitti, kısa süre sonra komaya girdi. Bu kadar hızlı olmasına inanamadık” dedi.

6 KEZ KALBİ DURDU

Yoğun bakım sürecinde Sangha’nın kalbi altı kez durdu. Hastalığın yayılması nedeniyle iki bacağı diz altından ve iki eli cerrahi müdahaleyle ampute edildi.

Ayrıca dalağını kaybeden Sangha, zatürre ve safra kesesi sorunlarıyla da mücadele etti.

Sangha, “İlk ay neler olduğunu hatırlamıyorum. Uzuvlarını kısa sürede kaybetmek tarif edilemeyecek kadar ağır bir deneyim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), sepsisin erken fark edilmesinin zor olabileceğini ve hastalığın hayatı tehdit ettiğini vurguluyor. UK Sepsis Trust verilerine göre ülkede her yıl yaklaşık 50 bin kişi sepsis nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Sangha, yaşadıklarının ardından sepsis konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirterek, “Bu herkesin başına gelebilir” dedi.

YENİ HEDEFİ YENİDEN YÜRÜMEK

Eşiyle birlikte 37. evlilik yıl dönümünü hastanede geçirmek zorunda kalan Sangha çifti, gelişmiş protezler ve robotik eller için bağış kampanyası başlattı. Şu ana kadar 22 bin sterlinden fazla destek toplandı.

Zorlu bir rehabilitasyon süreci beklediğini söyleyen Sangha’nın en büyük hedefi ise yeniden yürümek:

“Yeterince oturdum. Artık yeniden ayağa kalkma zamanı.”