Köpeklerini izinsiz uyutan eski eşini bıçakladı

İngiltere’de 64 yaşındaki Clare Bridger, ayrıldığı eşi Keith Bridger’ı iki kez bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cinayete teşebbüs suçundan beraat etti.

Olay, çiftin 37 yıllık evliliklerinin sona ermesinin ardından, geçen yıl temmuz ayında Norfolk bölgesinde meydana geldi. Mahkemede paylaşılan bilgilere göre Clare Bridger, eski eşiyle konuşmak üzere daha önce birlikte yaşadıkları eve gitti. Görüşme sırasında Keith Bridger’ın, çiftin birlikte sahiplendiği iki köpeğin veteriner kararıyla uyutulduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.





Savcılık, tartışmanın ardından Clare Bridger’ın yanında taşıdığı bıçakla eski eşine saldırdığını belirtti. Keith Bridger’ın göğüs ve karın bölgesinden iki kez bıçaklandığı, yaralardan birinin akciğere isabet ederek hayati tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Komşuların müdahalesiyle saldırı sona ererken, ağır yaralanan Keith Bridger hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bridger’ın hayatta kaldığı bildirildi.

Mahkemede savunma yapan Clare Bridger, saldırı anını hatırlamadığını, köpeklerin uyutulduğunu öğrendikten sonra kontrolünü kaybettiğini söyledi. Savunma tarafı, sanığın olay sırasında yoğun duygusal stres altında olduğunu ve eski eşini öldürme niyetinin bulunmadığını savundu.





Norwich Crown Court’ta görülen davada jüri, sanığın eski eşini öldürme niyetinin kanıtlanamadığına hükmederek Clare Bridger’ı cinayete teşebbüs suçundan beraat ettirdi.

Mahkeme, Bridger’ın kasten ağır yaralama suçundan sorumluluğunun ise devam ettiğini açıkladı. Sanığın bu suçtan alacağı cezanın, ileri bir tarihte yapılacak duruşmada belirleneceği bildirildi.