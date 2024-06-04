Kore Yarımadası'nda 'çöp balonu' gerilimi: Anlaşma, tamamen askıya alındı!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:21

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin balon eylemine ve son günlerde GPS sinyallerini bozmasına cevaben Kapsamlı Askeri Anlaşmayı askıya alma kararından bir gün sonra yapılan Kabine toplantısında onaylandıktan kısa bir süre sonra önergeyi imzaladı.

Başbakan Han Duck-soo Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında, “Kuzey Kore'nin sürekli provokasyonları sadece halkımızın hayatını ve güvenliğini büyük ölçüde tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kore Yarımadası'ndaki barışı da ciddi şekilde baltalıyor” açıklamasında bulundu.

Anlaşmayı askıya alma kararının “Güney ve Kuzey arasında karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar” geçerli olacağını belirten Han Duck-soo, “(Anlaşmanın askıya alınması) yasalarımızın öngördüğü usuller çerçevesinde meşrudur, 19 Eylül askeri anlaşması uyarınca Askeri Sınır Çizgisi yakınında kısıtlanan askeri tatbikatların yapılmasına olanak tanır ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı daha yeterli ve acil önlemler almamızı sağlar” dedi.

Han Duck-soo, “Kuzey Kore'yi bir kez daha Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden tüm provokasyonları derhal durdurmaya ve Güney ile Kuzey arasında ortak refaha giden yolda ilerlemeye çağırıyoruz” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

2018'de imzalandığı günün ardından sıklıkla “19 Eylül askeri anlaşması” olarak adlandırılan anlaşmanın tamamen askıya alınması, Güney Kore'nin sınır yakınlarındaki askeri eğitimine devam etmesine ve Kuzey'e yönelik hoparlör propaganda yayınlarını yeniden başlatmasına olanak tanıyacak.

Hükümet, Kuzey Kore'nin başarılı bir askeri casus uydu fırlatmasına tepki olarak Kasım ayında anlaşmanın bir kısmını askıya almıştı.

Kısmi askıya alma kapsamında, Güney Kore'nin bölgedeki keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmesine izin vermek için sınır çevresindeki uçuşa yasak bölgeler kaldırıldı.

Kuzey Kore, geçtiğimiz Salı gününden itibaren Güney'e yaklaşık 1.000 çöp taşıyan balon gönderdi ve bunu Kuzey'e propaganda broşürleri gönderen Güney Koreli aktivistlere karşı bir “kısasa kısas” eylemi olarak nitelendirdi.

Seul'ün, Pazar günü hoparlör yayınlarına yeniden başlayacağını ima etmesinin ardından Pyongyang balon operasyonlarını geçici olarak durduracağını açıkladı.