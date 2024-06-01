Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 22:25
Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-0 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçını da kazanmayı başardı.

1. SET SONUCU: GÜNEY KORE 20-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: GÜNEY KORE 15-25 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: GÜNEY KORE 20-25 TÜRKİYE


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