Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-0 kazandı.
Türkiye, bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçını da kazanmayı başardı.
1. SET SONUCU: GÜNEY KORE 20-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: GÜNEY KORE 15-25 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: GÜNEY KORE 20-25 TÜRKİYE
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