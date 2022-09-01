Kosova ile Sırbistan anlaştı: Kimlik kartlarıyla seyahat anlaşması uygulanmaya başladı

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:33

Kosova ile Sırbistan arasında Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğu kapsamında Ağustos ayında varılan ve her iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla seyahat edebilmelerini öngören anlaşma uygulanmaya başladı.

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, gece 00.00'da yaptığı açıklamada, Kosova-Sırbistan giriş-çıkışlarının tüm Kosova-Sırbistan sınırlarında sadece kimlik kartlarıyla yapılmaya başlandığını doğrulamıştı.

Kosova ile Sırbistan arasında 31 Temmuz ve 1 Ağustos’ta gerilime neden olan iki karardan diğeri olan "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" kararı da uygulanmaya başladı. Gerilimlerin ardından 1 Eylül’e ertelenen karar ile ilgili Kosova ve Sırbistan arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

Konuyla ilgili Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından Sırpça paylaştığı görüntülü mesajında, Kosovalı Sırplara yasa dışı plakalarını yasallaştırmaları çağrısında bulundu.

Albin Kurti, Sırbistan tarafından verilen plakaların RKS olarak değiştirilme sürecinin 61 gün boyunca 34 belediye merkezinde devam edeceğini aktararak, Sırp makamları tarafından verilen plakaları kullanan Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının gelecek iki ay boyunca bu işlemleri yapmalarını istedi ve böylece 5 bin avroya varan vergi ve haraçlardan muaf olduklarını bildirdi.

Kurti, Kosova’da 401 bin 945 RKS plakalı araç bulunduğunu, bunlardan on binlercesinin azınlık topluluklarına ait olduğunu belirterek, plaka değişiminde bulunacakların yalnızca yaklaşık yüzde 2’lik bir kısmı oluşturduğunu söyledi.

Kurti ayrıca, bu plakaların Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç'in mirası olduğunu, bu mirasın Sırp vatandaşlarını geçmişte ve izolasyonda tutmaya çalıştığını kaydetti.