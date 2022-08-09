Kosova'dan Sırbistan açıklaması: Yeni bir çatışma riski yüksek
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söyledi.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile son haftalarda yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
Albin Kurti, "Kosova ve Sırbistan arasında yeni bir çatışma riski yüksek. Özellikle dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığını gördükten sonra bunun aksini söylersem sorumsuzca davranmış olurum" ifadesini kullandı.
Kurti, Sırbistan ile yaşadıkları gerilimin arkasında Rusya'nın olduğunu savunarak, "Ukrayna'nın işgalinden önce olasılıklar azdı, şimdi ise durum değişti. Kremlin'in faşist Panslavizm fikrinin sonucu olarak ilk bölüm, Ukrayna'da gerçekleşti. Örneğin, olursa ikinci bölümü Transdinyester'de görebiliriz, üçüncü savaşın ise özellikle Batı Balkanlar'da Kosova'da olma olasılığı çok yüksek" değerlendirmesinde bulundu.
Kurti, Ağustos'un üçüncü haftasında Brüksel'de Kosova-Sırbistan ilişkilerinin genel durumuna ilişkin bir toplantı olacağını aktararak, "Umuyorum ki; bu gerginliğin düşmesine yardımcı olur" yorumunu yaptı.
Kurti ayrıca, ülkesinin, NATO üyesi olma arzusunu dile getirerek, NATO'ya üye olmalarının kalıcı barışı sağlamalarına katkı yapacağını ifade etti.
Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.
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