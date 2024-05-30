'Kötü nefesli' olarak bilinen tecavüzcü, 17 yıl sonra yakalandı

“Kötü nefesli tecavüzcü” olarak adlandırılan bir suçlu, bir iş arkadaşına tecavüz etmekten mahkum olduktan 17 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:36
'Kötü nefesli' olarak bilinen tecavüzcü, 17 yıl sonra yakalandı
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2007 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston'da yaşayan Tuen Kit Lee adındaki adam, evinde genç bir kadını kaçırıp tecavüz etmekten suçlu bulunmuş, ancak cezasını çekmeden kaçmıştı.

Saldırı sırasında maske takan Lee, kısmen mağdurun nefesinin kokusundan tanımasıyla teşhis edilmiş ve memurlar, America's Most Wanted programına çıkarak davayı gündeme taşımıştı.

Lee, Salı günü, geçmişini bilmeyen ortağıyla birlikte Kaliforniya'da Oakland yakınlarındaki “multi-milyon dolarlık bir konuttan” çıkarken görüldükten sonra tutuklandı.

Massachusetts Eyalet Polisi, “Kaliforniya'da 15 yıldır birlikte olduğu kadın arkadaşı onun gerçekte kim olduğunu hiç bilmiyordu” ifadelerini kullandı. 

ABD Adalet Bakanlığı'nın yetki alanı altında hizmet veren ABD Marshals Service'e göre, Lee olduğuna inanılan bir adamın görüntülerinin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından, araştırmacılar onu Kaliforniya'nın Contra Costa County'sine kadar takip edebildi.

Polis memurları arabasını kenara çektiklerinde, Lee başlangıçta sahte bir isim verdi, ancak sıkıştırıldığında gerçek kimliğini itiraf etti ve parmak izleri gerçekte kim olduğunu doğruladı.

Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lee, Kaliforniya'da polis tarafından tutuluyor ve Massachusetts'e nakledilmesi bekleniyor.

Müfettişler, Lee'nin 2 Şubat 2005 tarihinde kurbanın evine zorla girdiğini ve bıçak zoruyla tecavüz ettiğini söyledi.

Eyalet polisi, “Lee'nin kimliği DNA ve ‘Kötü Nefesli Tecavüzcü’ lakabını almasına neden olan korkunç nefesi sayesinde tespit edildi” dedi.


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