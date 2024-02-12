Kovulduğu şirketi bastı: 3 kişiyi öldürüp intihar etti
Yunanistan'da, daha önce çalıştığı şirkette silahla 3 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırganın, etrafa rastgele ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybetti.
Haberlerde, saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi.
Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.
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