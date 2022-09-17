Kral 3. Charles'a tören sırasında tepki gösterildi

Kral 3. Charles, Birleşik Krallık'ın Cardiff kentinde tepki ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 12:55
Kral 3. Charles'a tören sırasında tepki gösterildi
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Birleşik Krallık'ta, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı sonrası tahta geçen Kral 3. Charles'a bir protestocu tarafından vergi tepkisi gösterildi.

Kral 3. Charles, Cardiff kentinde geçit törenini izlemek için gelen kalabalığa yaklaştı. Yeni kral kalabalığa yaklaştığı anda kalabalık içinden bir protestocu, Birleşik Krallık'ta artan yaşam maliyetlerine rağmen kraliyet ailesinin tören düzenlediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Protestocu, "Charles! Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, bir de sizin geçit törenininiz parasını ödemek zorundayız" dedi.

Kral'ın koruması, protestocu adamın önüne geçti ve adamın konuşmasını böldü.


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