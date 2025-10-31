Kral Charles kardeşi Andrew'un tüm unvanlarını elinden aldı!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yıllardır süregelen Epstein skandalı, sonunda en ağır sonucunu doğurdu. Kral Charles, kardeşi Prens Andrew’un tüm kraliyet unvanlarını geri alarak onu resmen aileden dışladı. Epstein’ın cinsel istismar ağıyla ilişkilendirilen Andrew, artık yalnızca 'Andrew Mountbatten Windsor' adıyla anılacak.

Kral Charles, kardeşi Andrew’un 'Prens, York Dükü, Inverness Kontu, Killyleagh Baronu' unvanlarıyla birlikte 'Majesteleri' (His Royal Highness) hitabını da kaldırma sürecini resmen başlattı. Kararın, Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın desteğiyle alındığı, Andrew’un sürece itiraz etmediği belirtildi.

SKANDALIN YANKILARI

Guardian'da yer alan habere göre, kararın arka planında, Andrew’un pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile dostluğu ve Epstein’ın mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre’nin cinsel saldırı suçlamaları yer alıyor. Giuffre, Nisan ayında intihar etmeden önce yayımlanan anı kitabında, Andrew’un “benimle seks yapmayı doğuştan gelen bir hak gibi gördüğünü” yazmıştı.

Andrew, Giuffre 17 yaşındayken onunla birlikte olduğunu reddetmiş, ancak 12 milyon sterlinlik bir tazminat ödeyerek sivil davayı suç kabul etmeden kapatmıştı.

Giuffre’nin ailesi, “Virginia bugün zaferini ilan etti; gerçeği ve olağanüstü cesaretiyle bir Britanya prensini dize getirdi” açıklamasını yaptı.

LOCA'DAN ÇIKARILIYOR

Saray açıklamasında, Andrew’un Kraliyet Locası’ndaki kira sözleşmesinin feshedildiği, yasal korumasının sona erdiği ve Sandringham’daki özel bir konuta taşınacağı belirtildi. Yeni konutunun Kral tarafından finanse edileceği ifade edildi.

Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson da Kraliyet Locası’ndan ayrılacak.

Saray, “Majesteleri, tüm istismar mağdurlarına ve hayatta kalanlara en derin düşüncelerini ve sempatisini sunmaktadır” açıklamasında bulundu.

UNVANLAR VE ONURLAR GERİ ALINIYOR

İngilliz medyasına göre, eski Prens'in Order of the Garter ve Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalyesi unvanları da iptal edildi.

Andrew 2022’de HRH unvanını kullanmayı bırakmıştı, ancak bu statü şimdi resmen kaldırılıyor.

Kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, 1917 tarihli mektup uyarınca unvanlarını koruyacak.

PARLAMENTO BASKISI

Kraliyet ailesi, 17 Ekim’de Andrew’un unvanlarını 'gönüllü olarak bırakacağını' duyurmuştu; ancak milletvekilleri resmî olarak geri alınması çağrısında bulundu.

Kamu Hesapları Komitesi, Andrew’un Kraliyet Locası’ndaki 30 odalı konutunda neden 'simgesel bir kira bedeli' ödediğine dair hükümetten açıklama talep etti.

Kral Charles’ın, parlamentoyu bu konuda meşgul etmeden unvanları kraliyet kararnamesiyle kaldırdığı bildirildi.

TEPKİLER

Giuffre’nin kardeşi Sky Roberts, Kral’ı 'emsal oluşturduğu' için takdir etti ancak Andrew’un 'hapse girmesi gerektiğini' söyledi.

İngiltere Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, Kral’ın kararının “zor ama doğru” olduğunu belirtti. Kültür Bakanı Lisa Nandy ise bu adımı “cesur, önemli ve cinsel istismar mağdurlarına güçlü bir mesaj” olarak nitelendirdi.

ABD’li Demokrat Kongre üyesi Suhas Subramanyam, Andrew’un Epstein ve Ghislaine Maxwell ile bağlantıları hakkında Kongre önünde ifade vermesi gerektiğini vurguladı:

“Andrew’un elinde Epstein’ın suçlarına dair bilgiler olduğu açık. Sadece unvanlarını bırakmakla yetinemez; tüm bildiklerini kurbanların adaleti için açıklamalıdır.”