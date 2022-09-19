Kral Charles'ın oğlu olduğunu iddia eden adam 'DNA testi' talep etti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:08

Avustralyalı Simon Charles Dorante-Day, 5 Nisan 1966'da İngiltere'nin güneyindeki Gosport kentinde doğdu ve doğumunun akabinde Buckingham Sarayı ile bağlantıları olan bir aile tarafından evlat edinildi.

Dorante-Day, bugüne dek ortaya koyduğu üç başarısız yasal girişimin ardından iddialarını Avustralya Yüksek Mahkemesi'ne taşımayı başardı. Dorante-Day, "annesi olduğunu iddia ettiği mevcut Büyük Britanya Kraliçesi'nin 17 yaşındayken, babası olduğunu iddia ettiği Kral Charles'tan kendisini doğurmak üzere gebe kaldığına" inanıyor.

7NEWS'e verdiği yakın tarihli bir röportajında Dorante-Day, Charles'ın yeni statüsünden korkmadığını söyledi ve şunları ekledi: "Dediğim gibi, dağ hala bir dağ. Tırmanacağım. Üstesinden gelmek için tırmanmam gerekiyor, bu böyle bilinmeli..."

Dorante-Day ayrıca, mahkemeye "DNA testi" talebinde bulunacaklarının altını çizdi.

Daha önce Facebook sayfasında kanıt olarak bazı fotoğraflar paylaşan Dorante-Day, bugüne dek Kral Charles ve Kraliçe Camilla ya da hanedanın herhangi bir temsilcisinden iddialarına yönelik herhangi bir resmi ya da gayri resmi yanıt alamadı.