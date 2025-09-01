Kraliçe Camilla gençken cinsel saldırı girişimine uğramış

Kraliçe Camilla’nın, henüz 16-17 yaşlarındayken bir tren yolculuğu sırasında cinsel saldırı girişimine uğradığı iddia edildi.

Olay, eski Times muhabiri Valentine Low’un kaleme aldığı “Power and the Palace” adlı kitapta yer aldı.

İddiaya göre Camilla, Paddington istasyonuna giden trende kimliği açıklanmayan bir erkek tarafından tacize uğradı.

Genç Camilla, annesinin tavsiyesini hatırlayarak ayakkabısını çıkarıp saldırgana vurarak kurtuldu. Londra’ya vardığında olayı istasyon görevlilerine bildirdi ve şüpheli gözaltına alındı.

Kitapta yer alan bilgilere göre Camilla, bu anısını 2008 yılında dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ile paylaşmıştı.

Buckingham Sarayı, kitapta geçen olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, iddiayı da doğrudan yalanlamadı.

Camilla’nın son yıllarda kamu görevlerinin önemli bir bölümünü aile içi şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz mağdurlarına destek oluşturuyor. Kraliçe, SafeLives adlı yardım kuruluşunun koruyucusu olarak pek çok kadın sığınma evini ve cinsel saldırı kriz merkezini ziyaret etti.

Kraliçeye yakın kaynaklar, Camilla’nın bugüne dek kendi deneyimini gündeme getirmemesinin nedeninin, dikkatleri kendisine çekmek yerine mağdurlara yönlendirmek istemesi olduğunu ifade etti.