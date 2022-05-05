Kraliçe Elizabeth, bu yaz kraliyet bahçelerinde verilen davetlere katılmayacak
Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in her yaz düzenlediği bahçe davetlerine bu yaz "hareketlilik sorunları yaşadığı" gerekçesiyle katılamayacağını; gelecek hafta başlayacak olan partilere Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in her yaz düzenlediği bahçe davetlerine bu yaz "hareketlilik sorunları yaşadığı" gerekçesiyle katılamayacağını; gelecek hafta başlayacak olan partilere Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
96 yaşındaki Kraliçe'nin son dönemlerde "hareket kabiliyetinde sorunlar yaşandığı" duyurulmuş ve son aylarda bazı etkinliklere katılmamıştı. 21 Nisan'daki doğum gününü de Sandringham'daki konutunda küçük ve özel bir kutlamayla geçirmişti.
Covid öncesi dönemde Buckingham Sarayı ve Holyroodhouse Sarayı'na yılda 30 binden fazla kişi davet ediliyordu. Bu davetler, kraliyet temsilcileri, hükümet birimleri, silahlı kuvvetler ve dini gruplar tarafından aday gösterilen kişilerin topluma verdiği hizmeti tanıtmak ve ödüllendirmek için kullanılıyordu.
Bir saray sözcüsü, Kraliçe'nin yerine hangi kraliyet üyelerinin katılacağının daha sonra netlik kazanacağını belirtti.
Kraliçe'nin tahta çıkmasının 70. yılı olan "Platinyum Jubile" etkinlikleri kapsamındaki ilk bahçe daveti gelecek Çarşamba günü Buckingham Sarayı'nda düzenlenecek. Onu 18 ile 25 Mayıs'takiler ve 29 Haziran'da İskoçya Edinburgh'taki resmi sarayı Holyroodhouse'ta yapılacak davetler izleyecek.
Genellikle yerel saatle 15.00'te saray kapılarının açılmasıyla konuklar, bir saat sonra da kraliyet üyesi ev sahipleri askeri bando eşliğinde davete geliyor. Herkesin onlarla konuşmak için eşit şansı olması için kraliyet üyeleri davetliler arasında dolaşıyor.
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