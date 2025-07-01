Kraliçe II. Elizabeth'in favori ulaşım aracı emekli ediliyor

Kraliyet Ailesi'nin yıllık mali raporlarının açıklandığı toplantıda, kraliyet treninin 2027 yılına kadar tamamen hizmet dışı bırakılacağı duyuruldu.

Kararın ardında, trenin bakım ve işletim maliyetlerinin artması yatıyor. Rapora göre, sadece son bir yılda kraliyet seyahatlerine harcanan tutar 500 bin sterlin artarak 4.7 milyon sterline ulaştı.

Kraliyet Maliye Yetkilisi James Chalmers, trenin onlarca yıldır halkın hayatının bir parçası olduğunu vurguladı ancak artık daha modern ve maliyet etkin yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini söyledi:

“Geçmişin bağlarıyla değil, bugünün ihtiyaçlarıyla ilerlemeliyiz.”

Trenin devre dışı kalmasının ardından Kraliyet Ailesi, seyahatlerini iki yeni helikopterle sürdürecek. Tren resmi olarak 2027’ye kadar çalışacak olsa da, bu süre zarfında bazı özel rotalarda son kez hizmet verebileceği belirtiliyor. Tren vagonlarının daha sonra bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Kral Charles’ın trenle duygusal bir bağı olduğu, 1980’lerde kendisi için özel olarak tasarlanan bir vagonu hala kullandığı ifade edildi. Ancak Kral ve Galler Prensi William’ın, maliyetler göz önüne alındığında bu kararı destekledikleri bildirildi.





KRALİYET HARCAMALARINDA DEV ARTIŞ

Yıllık finansal rapora göre, Kraliyet Ailesi'nin kamu görevlerini finanse eden Sovereign Grant ödeneği bu yıl 86.3 milyon sterlin olarak sabit kaldı. Ancak 2025-2027 yılları arasında bu miktarın 132 milyon sterline çıkarılması planlanıyor. Artışın nedeni ise Buckingham Sarayı'nın restorasyon çalışmaları ve diğer tarihi yapı projeleri olarak açıklandı.

Bunun yanında, Kraliyet Ailesi'nin gelir kaynaklarından biri olan Crown Estate’e ait arazilerdeki rüzgar enerjisi yatırımları sayesinde 1.1 milyar sterlinlik kâr elde edildi.

Monarşi karşıtı kampanya grubu Republic’in sözcüsü Graham Smith, Sky News’e yaptığı açıklamada, kraliyet harcamalarının şeffaf şekilde hükümet tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi:

“Kraliyet ailesi harcamalarını kendi açıklıyor, ama bu raporlar Parlamento’da sorgulanamıyor. Seyahat harcamaları detaylandırılmıyor. Maliyetler halktan gizleniyor.”

Republic, yayınladığı kendi alternatif raporda güvenlik, vergi muafiyetleri ve dolaylı harcamalar da hesaba katıldığında monarşinin gerçek yıllık maliyetinin yarım milyar sterlini aştığını savundu.