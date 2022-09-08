Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden mesajlar

08 Eylül 2022 Perşembe, 22:22

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Ölüm haberinin ardından çok sayıda dünya lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM'nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu İskoçya Balmoral Kalesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Dünya liderleri, 96 yaşındaki 2. Elizabeth’in ölümünün ardından yayınladıkları taziye mesajlarında, kraliyet ailesine ve İngiltere halkına başsağlığı diledi.

Bazı devlet ve hükümet başkanlarının sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajlar şöyle:

ABD Başkanı Joe Biden: Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth, bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bir dönemi tanımladı. Sürekli değişimin olduğu bir dünyada, ülkelerini onsuz hiç tanımamış olanlar da dahil olmak üzere, nesiller boyu Britanyalılar için istikrarlı bir varlık, rahatlık ve gurur kaynağıydı. Kraliçe 2. Elizabeth'e yönelik kalıcı bir hayranlık, Commonwealth'teki (aralarında bazı ABD eyaletlerinin de yer aldığı İngiliz Milletler Topluluğu) insanları birleştirdi. Tarih yazan saltanatının 70 yılı, benzeri görülmemiş bir insani ilerleme çağına ve insanlık onurunun ileriye doğru yürüyüşüne tanıklık etti. Mirası, İngiliz tarihinin sayfalarında ve dünyamızın hikayesinde büyük bir yer tutacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneğini oluşturdu. Kraliyet ailesine, NATO müttefiklerimiz Birleşik Krallık ve Kanada'ya ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron: Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yılı aşkın bir süredir İngiliz ulusunun sürekliliğini ve birliğini somutlaştırdı. Onu Fransa'nın bir dostu, ülkesi ve asrı üzerinde kalıcı izler bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Kanada'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını yüreklerin en derininden öğrendik. Hayatımızda sürekli bir varlıktı ve Kanadalılara yaptığı hizmet sonsuza dek ülkemiz tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak.

İsrail Başbakanı Yair Lapid: İsrail Hükümeti ve İsrail vatandaşları adına, Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla kraliyet ailesine ve Birleşik Krallık vatandaşlarına taziyelerimi iletiyorum. Kraliçe, anavatanına bağlılığı ve sevgiyi simgeleyen sıra dışı bir figür, eşsiz bir liderdir. Huzur içinde yatsın.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ukrayna halkı adına, kraliyet ailesine, tüm Birleşik Krallık'a ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bu onarılamaz kayıptan dolayı içten başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle.

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer: Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte tarihi bir kişiliğimiz ve onunla birlikte, onlarca yıldır istikrarı koruduğu 70 yıllık bir dönem sona eriyor. Ailesine ve Birleşik Krallık halkına en derin taziyelerimi sunuyorum.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö: Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı beni derinden üzdü. 70 yıllık saltanatında tarihe tanıklık etti ve şekillendirdi. Görev bilinci ve hizmete olan bağlılığı hepimize örnektir. Kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunarız.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Kraliyet ailesine, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu'na en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in ailesi ve sevdikleriyle birlikte.