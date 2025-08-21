Kremlin açıkladı: Putin, Zelenski'yle görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ruya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

AVRUPALI L İDERLERİ SU ÇLADI

Rus bakan ayrıca, Avrupalı liderleri geçtiğimiz hafta Alaska'da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna'da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı.

"RUSYA GÜVENLİK GARANTİSİNİ KONUŞMAYA HAZIR"

Kiev'in Avrupalı müttefiklerinin, odağı Rusya'nın savaşın "temel nedenleri" olarak adlandırdığı meseleleri çözmekten uzaklaştırmaya çalıştıklarını öne sürerek, "Rusya güvenlik garantileri için her zaman dürüstçe konuşmaya hazırdı" dedi.

İSTANBUL'DAKİ TASLAĞI İŞARET ETTİ

Lavrov, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu güvenlik garantileri taslağından farklı herhangi bir fikrin kendileri için masada olmadığını belirtti.

ZELENSKİ'DEN GÖRÜŞME ŞARTI

Zelenski, Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında açıklamada bulundu. Ukraynalı lider görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğini söyledi.

Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini belirten Zelenski, "7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" dedi.