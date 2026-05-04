Kremlin’de alarm: Putin için güvenlik önlemleri zirvede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenliğine yönelik önlemlerin son dönemde önemli ölçüde artırıldığı, Kremlin çevresinde darbe ve suikast ihtimaline yönelik endişelerin yükseldiği öne sürüldü.

Financial Times’ın, Kremlin’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Putin’in son dönemde yer altındaki sığınaklarda daha fazla zaman geçirdiği ve haftalarca bu alanlarda çalıştığı iddia edildi.

Haberde, devlet başkanının savaş sürecini yakından takip ettiği, sivil konularla ise daha az ilgilendiği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kremlin’de özellikle mart ayından bu yana darbe ya da suikast ihtimaline yönelik kaygılar belirgin şekilde arttı.

Bu endişelerin, Ukrayna’nın “Spiderweb” adlı insansız hava aracı operasyonu sonrası daha da güçlendiği ifade edildi.

YAKIN ÇEVREYE SIKI DENETİM

Güvenlik önlemleri kapsamında Putin’in kamuoyu önündeki görünürlüğünün azaltıldığı, kendisiyle görüşecek kişiler için kontrollerin sıkılaştırıldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Putin’in yakın çevresinde yer alan aşçılar, fotoğrafçılar ve korumaların dahi sürekli denetime tabi tutulduğu, cep telefonu ve internet erişimli cihaz kullanımlarının kısıtlandığı bilgisine yer verildi.

Putin’in Covid-19 pandemisi sonrası artan izolasyonunun son dönemde daha da derinleştiği öne sürülürken, devlet medyasının zaman zaman önceden kaydedilmiş görüntülerle kamuoyuna “normalleşme” mesajı verdiği iddia edildi.

Öte yandan bağımsız Rus platformu Meduza’ya göre, Putin’in kamuoyu destek oranının 2022 sonbaharından bu yana en düşük seviyelere gerilediği ifade edildi. Savaşın uzamasının iç politikada baskıyı artırdığı ileri sürüldü.