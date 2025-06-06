Kremlin'den açıklama:

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın da Ukrayna'daki askeri tesislerine gece saldırı gerçekleştirerek buna karşılık verdiğini belirtti.
Peskov, "Askerlerimizin, özel askeri operasyon sürecinde tüm yaptıkları, terör örgütüne dönüşen Kiev yönetiminin eylemlerine yanıttır" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzetmesine ilişkin ise Peskov, "Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. ABD Başkanı'nın yaşananlara kendi bakışı olabilir ancak bizim için bu, ölüm kalım meselesi. Bu, ulusal çıkarlarımız, güvenliğimiz ve geleceğimizle ilgili bir mesele. Bu nedenle (Ukrayna'da) özel askeri operasyon sürdürülüyor" şeklinde konuştu.
ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü sürecinde arabuluculuk girişimlerini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, "Bundan dolayı ABD'ye minnettarız" dedi.