Kremlin’den nükleer rest: ABD başlatırsa biz de başlarız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere nükleer silah konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Peskov, "Bu konuda moratoryum var" ifadesini kullandı.

Trump’ın, başka ülkelerin nükleer silah denediğini iddia ettiğini dile getiren Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Rusya’da nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ve "Poseidon" insansız denizaltı aracının test edildiğine dikkati çeken Peskov, bunun nükleer deneme olmadığını savundu.

Peskov, "Her ülke kendi savunma sistemlerini geliştirme yönünde çalışmalar yapıyor. ABD egemen bir ülke ve egemen kararlar alma hakkına sahip. Trump’a Rusya’daki denemelerle ilgili doğru düzgün bilgi verildiğini umuyorum. Bu, nükleer deneme olarak yorumlanamaz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuya yönelik açıklamalarını hatırlatan Peskov, durdurulan nükleer silah denemelerin yapılması durumunda Rusya'nın aynı adımlar atacağına işaret ederek "Eğer biri moratoryum dışına çıkarsa Rusya da bu durumda aynı şekilde hareket edecek" ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer denemeleri yeniden başlatma planlarını Rusya'ya resmen bildirmediğini söyleyen Peskov, iki ülke arasında yeni bir silahlanma yarışının söz konusu olmadığını vurguladı.

Peskov, ABD ile nükleer silahsızlanma konusunda temasların olup olmadığı yönündeki soruya ise "Temaslar esnasında bu konuda uzmanlar seviyesinde görüşmelere ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu, çok ağır bir konu. Bu konudaki görüşmeler her zaman uzun sürüyor. Ancak uzmanlar arasında görüşmeler henüz başlamadı. Bu konu aslında defalarca dile getirildi" yanıtını verdi.

Putin’in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Peskov, ABD’den bu konuda yanıt almadıklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Moskova ve Washington arasında başlayan diyaloğun çıkmaza girmediğini belirtti.