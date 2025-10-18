Kremlin’den 'Putin–Trump Tüneli' önerisi

Rusya’nın egemen varlık fonu RDIF’in başkanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, iki ülke arasında “Putin–Trump Tüneli” adını taşıyacak dev bir altyapı projesi önerdi.

Proje, Rusya ve ABD’yi Bering Boğazı altından geçecek 112 kilometrelik bir demiryolu ve kargo tüneliyle birbirine bağlamayı hedefliyor.

Dmitriev’e göre proje, iki ülkenin ortak kaynak arama ve ekonomik işbirliği potansiyelini “birlik sembolü” haline getirecek.

Kremlin elçisi Dmitriev, tünelin maliyetinin yaklaşık 8 milyar dolar olacağını ve finansmanın Rusya ile uluslararası ortaklar tarafından karşılanacağını söyledi.

Projenin sekiz yıldan kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Dmitriev, “ABD ile Rusya’yı, Amerika kıtası ile Avrasya’yı birleştirecek bir tünel inşa edelim” çağrısında bulundu.

“İLGİNÇ BİR FİKİR”

Dmitriev’in önerisi, Putin ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından gündeme geldi.

Putin ve Trump’ın, Ukrayna’daki savaşı durdurmak amacıyla Budapeşte’de bir araya gelme kararı aldığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, projeyi “ilginç” bulduğunu söyledi.

Trump, Zelenski’ye ne düşündüğünü sorduğunda ise Ukrayna lideri, “Bu fikirden memnun değilim” yanıtını verdi.

“THE BORİNG COMPANY İNŞA ETSİN”

Dmitriev, tünelin inşası için ABD’li milyarder Elon Musk’ın şirketi The Boring Company’yi önerdi.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Musk’a seslenen Dmitriev, “Putin–Trump Tüneli, Amerika ile Afro-Avrasya’yı birbirine bağlayabilir. Geleneksel maliyet 65 milyar dolar olurdu, ama The Boring Company teknolojisiyle 8 milyar doların altına düşebilir” ifadelerini kullandı.

Bering Boğazı, Rusya’nın Çukotka bölgesi ile Alaska’yı birbirinden ayırıyor ve en dar noktasında 82 kilometre genişliğe sahip.

Rus ve Amerikalı mühendisler, iki kıtayı birbirine bağlayacak bir ulaşım hattı fikrini ilk kez 19. yüzyıl ortalarında gündeme getirmişti.

Soğuk Savaş döneminde de benzer bir fikir “Kennedy–Kruşçev Dünya Barış Köprüsü” adıyla ortaya atılmış ancak hayata geçirilememişti.

“KITALARI BİRLEŞTİRME ZAMANI”

RDIF Başkanı Dmitriev, Rusya ile Çin arasında inşa edilen ilk demiryolu köprüsünü hatırlatarak, “Artık kıtaları birbirine bağlama zamanı geldi. İnsanlık tarihinde ilk kez Rusya ve ABD birbirine bağlanabilir” dedi.

Ancak uzmanlar, böylesi bir tünelin yalnızca inşaatının değil, iki kıtadaki alt yapının da devasa ek maliyetler gerektirdiğini belirtiyor.