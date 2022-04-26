Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki durumu görüştüklerini söyledi.

İHA
26 Nisan 2022 Salı, 12:57
Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken bugün Kremlin'den dikkat çekici bir "son dakika" açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan'ın telefonda Ukrayna konusunu görüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.


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