Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki durumu görüştüklerini söyledi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken bugün Kremlin'den dikkat çekici bir "son dakika" açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan'ın telefonda Ukrayna konusunu görüştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.
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