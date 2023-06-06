Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:33

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:33

Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından hem Rusya hem de Ukrayna birbirini suçlarken, Rusya tarafından saldırıya yönelik bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, “Rusya olarak saldırıların bizim yaptığımıza ilişkin iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Yapılan sabotaj 2 gün önce Ukrayna ordusunun taarruz girişiminin başarısızlığa ulaşmasıyla ilgili. Bu sabotaj bu bölgede yaşayan binlerce kişi için çok ağır sonuçlara neden olabilir” dedi.

Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki durumu yakından takip ettiğini aktardı.



“BU UKRAYNA TARAFINDAN YAPILMIŞ FELAKET BİR TERÖR SALDIRISI”

Rusya tarafından atanan Nova Kakhovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev de santralde patlama meydana gelmediğini ancak gece yapılan saldırılar nedeniyle suların kontrolsüz bir şekilde aktığını ifade ederek, Ukrayna ordusunun kenti bombalamaya devam ettiğini açıkladı.

Leontyev, “Hidroelektrik santraline yapılan saldırılar muhtemelen çoklu roket sistemiyle yapıldı. Hidroelektrik sisteminin tamamen yıkıldığını söylemek mümkün değil ancak tamir edilmesi zor ciddi bir hasar var. Buradaki yıkım Kırım’a su tedarikinde problemlere yol açacak. Bu Ukrayna tarafından yapılmış bir terör saldırısıdır” dedi.

Rusya’ya bağlı Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo da bölgedeki tahliye çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum Herson'u fazla etkilemeyecek. Bölgedeki nüfusun tamamını tahliye etmeye gerek kalmayacak bile. Tahliye araçları gönderilmiş olmasına rağmen bölge sakinleri evlerinde kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Rusya'nın kontrolündeki Herson bölgesinde Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Nova Kakhovka hidroelektrik santrali vurulmuş, 300 evin sel riski altında olduğu açıklanırken, halkın bir bölümünün tahliye edildiği belirtilmişti. Bölgedeki baraj, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a ve yine Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ne su tedarik ediyor.

