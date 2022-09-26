Kremlin: Sınırların kapatılması kararı yok

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:28

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül’de askeri kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkenin sınırlarındaki bölgelerde sıkıyönetim ilan edilecek mi? Bu bölgelerde sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu konuda bilgim yok. Şu anda alınan bir karar yok" dedi.

Bazı vatandaşların orduya yanlışlıkla çağrıldığını aktaran Peskov, "Seferberlikle ilgili alınan kararın ihlal edildiği durumlar var. Bunların düzeltilmesi için bazı bölgelerde valiler çalışıyor. Bu konuda gazeteciler de çalışıyor. Bu çok önemli" diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılması için yapılacak referandumlara değinerek, söz konusu bölgelerin Rus topraklarına alınmasına ilişkin süreçle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin’in 30 Eylül’de Rusya Federal Meclisine sesleneceği yönündeki iddiaları teyit edemediğini ifade etti.