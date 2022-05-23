Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Gıda krizinin kaynağı biz değiliz'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın bir küresel gıda krizi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ama bunun sebebinin Rusya olmadığını dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın küresel gıda krizini tetiklediğini belirterek, “Problemin kaynağı biz değiliz” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Batı’nın Rusya’ya yaptırımları devam ediyor. Bu yaptırımların küresel bir gıda krizini tetiklediğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya her zaman güvenilir bir tahıl ihracatçısı olmuştur” açıklamasında bulundu.
'PROBLEMİN KAYNAĞI BİZ DEĞİLİZ'
Peskov ayrıca, Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyanın kıtlığa neden olacak bir yiyecek krizi ile karşı karşıya olduğuna dair değerlendirmeleriyle aynı fikirde olduklarını ifade ederek, “Dünyada açlığa yol açan problemin kaynağı, bize yaptırım uygulayanlar ve yaptırımların kendisidir” dedi. Batı tarafından Ukrayna’ya silah gönderildiğini söyleyen Peskov, Ukrayna’nın demiryolu hatlarını kullanarak Polonya’ya buğday ihraç etmesinin Rusya tarafından engellenmediğini de sözlerine ekledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye, Ukrayna, ABD ve BM ile Ukrayna’daki tahıl ihracatını eski haline döndürmek için yoğun çaba halinde olduklarını belirtmişti. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık 3’te 1’lik kısmını oluşturuyor.
Video Haberler
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- AP lideri: Tehditler geliyor!