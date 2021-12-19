Kremlin Sözcüsü Peskov’dan Musk’ın ‘Putin davetine’ yanıt

19 Aralık 2021 Pazar, 10:41

Kremlin'den daha önce ‘Putin'le görüşmeyi çok istediğini’ söyleyen ve Rus lideri Clubhouse adlı uygulamada sohbete davet eden Musk'a yanıt geldi.

Putin'in yabancı iş insanları, girişimciler ve vizyonerlerle görüşmeye açık olduğunu belirten Peskov, Rusya liderinin Rus pazarında geniş bir şekilde temsil edilen Fransız ve Alman iş insanlarıyla her yıl görüşmeler yaptığına dikkat çekti.

Musk'ın ise Rusya pazarında temsil edilmediğini söyleyen Peskov, "Ancak bu pazara ilgi göstereceğini umuyoruz. O zaman Putin'le görüşmesini ihtimal dışı görmüyoruz" dedi.

PUTİN’İ DAVET ETMİŞTİ

Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse'a davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı.

Musk'ın davetinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Peskov, "Öncelikle davetin içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. Bu nedenle başlangıçta her şeyi inceleyeceğiz, daha sonra yanıt vereceğiz" diye konuşmuştu.

-Sputnik