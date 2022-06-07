Kremlin: Tahıl ihracatı için mayınların temizlenmesi gerekiyor
Kremlin, Odesa'dan tahıl ihracatı sürecine dair somutlaşmış bir anlaşma olmadığını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Odesa’dan tahıl ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik süreci değerlendirdi.
Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Odesa limanından tahıl ihracatına devam edebilmesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Böylelikle bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok” dedi.
Peskov, sürece dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çeşitli açıklamalar yaptığını anımsatarak, “Putin, Ukrayna’nın limanların civarındaki mayınları temizlemesi gerektiğini söylemişti. Böylelikle, yasadışı silah sevkiyatına yönelik bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok” şeklinde konuştu.
Peskov ayrıca, Odesa’dan ayrılacak gemilerin uluslararası sulara çıkmasına destek de olabileceklerini söyleyerek, sürece dair bir takvimin de belirlenmediğini sözlerine ekledi.
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