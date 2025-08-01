Kremlin yanıtladı: Putin'in senelik izni kaç gün?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in hiçbir zaman resmi olarak tatile çıkmadığını söyledi.

Peskov, ülke liderinin Ağustos’ta tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Bu neredeyse hiç olmuyor. Bu yüzden resmi olarak tatile çıkıyor. Devlet Başkanlığı görevi tatil yapma fırsatını öngörmüyor” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin’in birkaç boş günü olup olmayacağı sorusuna, “bazen bir iki gün izin olabiliyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “Ama yine de tam izin yapmak fiziksel olarak mümkün değil” diye ekledi.

PUTİN'İN FAVORİ TATİL MERKEZLERİ

Peskov, Putin’in pek tatil yapmadığını söylese de dinlenmek istediğinde çoğunukla geniş Rus steplerinde, ormanlarda, buzul bölgelerinde ve vahşi taygada, doğal hayatın içinde olmayı tercih ettiği biliniyor. Fakat gerçek olan şu ki, Putin tatiller için sadece Rusya'yı tercih ediyor.

İşte, Rus liderin favori tatil merkezleri:

TUVA CUMHURİYETİ

Putin’in ata binip yarı çıplak poz verdiği meşhur fotoğrafı hatırlıyor musunuz?

Bu görüntü, 2009’un Ağustos ayında, Moğolistan sınırına yakın Tuva Cumhuriyeti’nde çekilmişti. Bu bölge, Putin’in en çok tercih ettiği tatil noktası olarak öne çıkıyor.

SOÇİ

Putin’in favori kış sporu: kayak. “Hem dinlendirici hem de zinde tutan, dinamik ve teknik bir spor” diyor. Bu spor için tercih ettiği yer ise Soçi. 2014 Kış Olimpiyatları öncesinde bile 2000’li yıllarda buraya sık sık gitmiş, yeni pistleri denemiş ve profesyonel kayakçılarla tanışmıştı.

ABZAKOVO, URAL DAĞLARI

Putin’in bir diğer kış tatili durağı ise Başkurdistan’daki Abzakovo köyü. Burası aynı zamanda, 'Rusya’nın En Uygun Fiyatlı Kayak Merkezi' ödülüne sahip. Putin buraya ilk kez 2000 yılındaki seçim zaferinden hemen sonra gitti ve 2003’e kadar her yıl düzenli olarak ziyaret etti.

VOLGA DELTASI, ASTRAHAN BÖLGESİ

“Bana göre dünyadaki en iyi balıkçılık, Murmansk bölgesinde ve Astrahan’daki Volga Deltası’nda yapılır,” diyor Putin. 2011’de o dönem Cumhurbaşkanı olan Dmitri Medvedev’le birlikte Astrahan’a gitti. Nehir kenarında yürüdüler, birlikte olta ve zıpkınla balık avladılar. Ardından tekneleriyle nehirde gezinti yaptılar. Her iki liderin de tekne kullanma ehliyeti bulunuyor.

İLMEN GÖLÜ, LİPNO ADASI

2016 Eylül’ünde Putin ve Medvedev, Novgorod bölgesindeki İlmen Gölü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin adayı gezdi, tekneye bindi, eski bir kiliseyi ziyaret etti ve balıkçılarla birlikte ukha (balık çorbası) yedi. Ne çorbası olduğunu sorduğunda “sazan balığı” yanıtını aldı. “Kasemde tek bir balık parçası yok ama yine de lezzetli,” dedi gülerek.