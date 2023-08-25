Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya geleceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya geleceğini söyledi.
"Bu görüşmenin yakında gerçekleşeceğine dair bir anlayış var" diyen Peskov, şunları kaydetti:
"Ancak genellikle biz ve ortak ülkelerimiz bu tür ziyaretlerin duyurularını senkronize ediyoruz ve yakın gelecekte tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini size bildireceğiz. Zaten bu görüşme hazırlanıyor, çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor."
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