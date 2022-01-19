Kremlin’den Erdoğan’a 'arabuluculuk' yanıtı

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü, söz konusu soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii ki Ukrayna’daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki temel uyuşmazlık, (Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan) Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından durdurulmasıdır. Türk partnerlerimiz Ukraynalılara etki edip onları, önceden yapılmış anlaşmalar ile yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edebilirlerse bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz."





Peskov, “Bununla ilgili temasların gerçekleştirileceği yerin neresi olacağı, ikincil önemdedir” diye ekledi.