Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Nükleer santraller gündemde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Putin ile Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.
Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Sputnik
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