Kremlin'den referandum mesajı: Rusya'ya katılmaları için yarın imza töreni düzenlenecek
Kremlin Sözücüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'daki dört bölgenin Rusya’ya katılmasına ilişkin yarın Kremlin’de imza töreni düzenleneceğini bildirdi.
Kremlin Sözücüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin yarın Kremlin’de imza töreni düzenleneceğini bildirdi.
Dmitri Peskov, imza törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağını söyledi.
Peskov, "Yarın saat 15.00'te Kremlin Sarayı'nda, Rusya Federasyonu'na yeni toprakların girişiyle ilgili anlaşmaların imzalanması için bir tören yapılacak. Bu törende, Başkan Putin'in güçlü bir konuşması olacak" dedi.
Peskov, Putin'in törende planlanan konuşmasının meclisteki konuşmalarından "farklı bir formatta" olacağını belirtti.
Peskov ayrıca, referandum bölgelerine değinerek, "Dört bölgede de referandum düzenledi ve Rusya'ya karşılık gelen bir talepte bulunuldu" ifadelerini kullandı.
REFERANDUM YAPILMIŞTI
23-27 Eylül tarihleri ??arasında Rus güçlerin ve Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrol sağladığı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılımla ilgili referandumlar yapıldı.
Donetsk'te oylamaya katılanların yüzde 99,23'ü, Luhansk'ta yüzde 98,42'si, Herson'da yüzde 87,05'i ve Zaporijya'da yüzde 93,11'i Rusya'ya katılmayı seçti.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Devlete güvenin geldiği hâl!
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar