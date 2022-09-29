Kremlin'den referandum mesajı: Rusya'ya katılmaları için yarın imza töreni düzenlenecek

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:59

Kremlin Sözücüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da ayrılıkçıların elinde bulunan yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin yarın Kremlin’de imza töreni düzenleneceğini bildirdi.

Dmitri Peskov, imza törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağını söyledi.

Peskov, "Yarın saat 15.00'te Kremlin Sarayı'nda, Rusya Federasyonu'na yeni toprakların girişiyle ilgili anlaşmaların imzalanması için bir tören yapılacak. Bu törende, Başkan Putin'in güçlü bir konuşması olacak" dedi.

Peskov, Putin'in törende planlanan konuşmasının meclisteki konuşmalarından "farklı bir formatta" olacağını belirtti.

Peskov ayrıca, referandum bölgelerine değinerek, "Dört bölgede de referandum düzenledi ve Rusya'ya karşılık gelen bir talepte bulunuldu" ifadelerini kullandı.

REFERANDUM YAPILMIŞTI

23-27 Eylül tarihleri ??arasında Rus güçlerin ve Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrol sağladığı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılımla ilgili referandumlar yapıldı.

Donetsk'te oylamaya katılanların yüzde 99,23'ü, Luhansk'ta yüzde 98,42'si, Herson'da yüzde 87,05'i ve Zaporijya'da yüzde 93,11'i Rusya'ya katılmayı seçti.