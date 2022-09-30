Kremlin'den Türk Akımı açıklaması: İhracat lisansının iptal edilmesi işleyişi etkilemiyor
Kremlin, Türk Akımı'nın işletmecisi South Stream Transport BV'nin ihracat lisansının iptal edilmesinin doğalgaz boru hattının işleyişini etkilemediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türk Akımı'nın işletmecisi South Stream Transport BV'nin ihracat lisansının iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dmitri Peskov, ihracat lisansının iptal edilmesinin doğalgaz boru hattının işleyişini etkilemediğini söyledi.
Peskov, "Şimdiye kadar bunun işleyişini etkilemediğini, yani gaz akışının devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.
NE OLMUŞTU?
Türk Akım doğal gaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları nedeniyle ihracat lisansının iptal edildiğini, ancak Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatların etkilenmeyeceğini açıkladı.
South Stream Transport B.V.’den yapılan yazılı açıklamada, AB’nin 2022 boyunca Rusya’ya ürün, teknoloji ve hizmet temin edilmesine yönelik yaptırımlar uyguladığına işaret edildi.
AB’nin 18 Eylül’de yeni bir yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yaptırım, Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’daki tüketicilere gaz sevk eden açık deniz boru hattı TürkAkım’ın operatörü Stream Transport B.V.’nin ihracat lisansının erken iptaline yol açtı" ifadesine yer verildi.
TÜRK AKIMI
Rusya ve Türkiye yıllık 31.5 milyar metre küp (bcm) kapasiteye sahip olan TurkStream boru hattını Ocak 2020'de resmi olarak devreye aldı.
Türkiye'den geçen boru hattı Rusya'nın Ukrayna'daki boru hatlarını kullanmadan Güney Avrupa'ya doğalgaz taşımasını sağlıyor.
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