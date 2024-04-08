Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'Çıkış yolu bulmak için temas halindeyiz'

Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:52

Güncelleme: 08.04.2024 - 13:52

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ve Rusya arasında Rusya karşıtı yaptırımlardan kaynaklanan banka transferleri sorunları ile ilgili konuştu.

Peskov, Rusya ve Türkiye'nin bu durumdan bir çıkış yolu bulmak için mali konularda çalışma bağlantıları kurduğunu söyledi.

Peskov, "Tüm mali konularda, bu durumdan bir çıkış yolu bulmak için iş düzeyindeki temaslar sürekli olarak yürütülmektedir. Bazı sorunlar gerçekten mevcuttur, ancak bu sorunlara neyin sebep olduğu açıktır" dedi.

Peskov ayrıca, bu durumun hem Rus hem de Türk ekonomistlerinin çıkarlarına "ciddi zararlar" verdiğini kaydetti.