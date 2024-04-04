Rusya'dan Ukrayna'ya çağrı: Anlaşmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile çatışma alanındaki "yeni gerçekliklere" dayanan, Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan dürüst bir anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:38
Rusya'dan Ukrayna'ya çağrı: Anlaşmaya hazırız
Abone Ol google-news

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da bir otelde, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle Ukrayna konusunda toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, bugünkü Ukrayna meselesinin Batı'nın uzun yıllar süren hazırlıklarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.

Ukrayna konusunda Batı'nın mümkün olduğu kadar çok ülkeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in 10 maddelik barış planına dahil etmek için özel olarak çalıştığını kaydeden Lavrov, bu planın Rusya’nın teslim olmasını, 1991 sınırlarına geri gitmesini içeren bir ültimatom olduğunu dile getirdi.

Şimdi de İsviçre’de barış konferansı planlandığını hatırlatan Lavrov, Rusya’nın bu konferansta olmayacağına işaret etti. Lavrov, "Sahtekarlıkla herkesi bu etkinliğe çekmeye çalışıyorlar. Amaç 140 ülkeden delegasyon toplamak" dedi.

Her ülkenin üzerinde çalışmak istediği konuyu seçebileceği için barış formüllerinin asgari düzeyde olacağına dikkati çeken Lavrov, bu yöntemlerle sadece aile fotosu alınmaya çalışılacağını aktardı.

Zelenskiy’nin istediği İsviçre’deki barış zirvesine katılmama konusunda kimseye baskı yapmadıklarını belirten Lavrov, "Meslektaşlarımıza (Büyükelçilere) her şeyi anlattık. Biz, Batı’nın bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılımı engellemeye çalıştığı gibi diğer ülkelerin zirveye katılımını yasaklamayacağız. Bizim böyle alışkanlıklarımız yok" şeklinde konuştu.

Ukrayna ile barış müzakerelerinde İstanbul’da yapılan görüşmelerde şans olduğunu anlatan Lavrov, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD’nin desteğiyle bu şansın kaybedildiğini dile getirdi. O zamandan beri çatışma alanındaki "yeni gerçekliklerin" durumu belirlediğini vurgulayan Lavrov, “Her şeyden önce Rusya’nın güvenlik çıkarlarını temel alan, yeni gerçekliklere dayanan, Ukrayna dahil diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını da dikkate alacak dürüst bir anlaşmaya elbette hazırız" ifadelerini kullandı.


Rusya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Rusya, Harkov’u vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Harkov’u vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan Fransa'ya uyarı: Sorun yaratacak

Rusya'dan Fransa'ya uyarı: Sorun yaratacak
Rusya'dan Golan Tepeleri hamlesi: Ek karakol konuşlandırdı

Rusya'dan Golan Tepeleri hamlesi: Ek karakol konuşlandırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yüzde 60.43’le kazanan Yavaş, bilinen belediyecilik yaklaşımını sürdüreceğini söyledi ‘Bu farkı bekliyordum’

Yüzde 60.43’le kazanan Yavaş, bilinen belediyecilik yaklaşımını sürdüreceğini söyledi ‘Bu farkı bekliyordum’
Ameliyatta burun estetiği başarısızlığı: 1 Milyon liralık tazminat davası

Ameliyatta burun estetiği başarısızlığı: 1 Milyon liralık tazminat davası
Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!

Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!
İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar

İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar
3 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım reyting sıralaması

3 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım reyting sıralaması
CHP’nin 35 yıl sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçimler yenilenecek: ‘Siyasi baskılarla alındığını düşünüyorum’

CHP’nin 35 yıl sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçimler yenilenecek: ‘Siyasi baskılarla alındığını düşünüyorum’
Mansur Yavaş mazbatasını aldı…Ben çağrıma devam edeceğim!

Mansur Yavaş mazbatasını aldı…Ben çağrıma devam edeceğim!