Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin-Erdoğan zirvesi ne zaman?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:48

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti için hazırlıkların aktif bir şekilde devam ettiğini, ancak tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

Ziyaret hazırlıklarının nasıl gittiği sorusuna Peskov, “Aktif olarak, ancak tarih hala bilinmiyor” dedi.

Temmuz ayı başında Türkiye tarafından yapılan açıklamada da ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediği belirtilmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Temmuz ayı başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih belirtmeden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Ankara'da üçlü bir zirve yapılabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ortak bir toplantı yapmaları için davette bulunmamız mümkün. Başkan Putin Türkiye'yi ziyaret ederse yeni ve farklı bir dönem başlayabilir" diye konuştu.