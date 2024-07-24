Rusya-İran ilişkilerinin boyutunu açıkladı: 'Hiç kimse aramızı bozamaz...'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve İran arasındaki ikili ilişkilerin “sağlam bir dostluk temeline dayandığını belirterek, “İkili ilişkilerin, düşmanlarımızın kirli oyunlarına ve iki ulusun arasını açma girişimlerine rağmen dış etkilere açık olmadığını varsayıyoruz” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:29
Rusya-İran ilişkilerinin boyutunu açıkladı: 'Hiç kimse aramızı bozamaz...'
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve İran arasındaki ikili ilişkilerin “sağlam bir dostluk temeline dayandığını, dolayısıyla kimsenin Moskova ve Tahran'ın arasını açamayacağını” söyledi.

Rudenko, “Egemen bir ülke olarak İran, dış politikasını uygun gördüğü şekilde yürütme hakkına sahiptir. Biz kendi adımıza Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin sağlam bir dostluk ve komşuluk temeline dayandığını ve düşmanlarımızın kirli oyunlarına ve iki ulusun arasını açma girişimlerine rağmen dış etkilere açık olmadığını varsayıyoruz” dedi. 

Rudenko, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşenler de dahil olmak üzere İran hükümetinin üst düzey üyelerinin kendisine “çeşitli bağların tamamını güçlendirmeye ve İran'ın Dini Lideri Hamaney tarafından belirlenen stratejik rotaya uygun olarak önceki hükümetin karşılıklı yarar sağlayan projelerini uygulamaya hazır oldukları konusunda” güvence verdiklerini hatırlattı.

Rudenko, daha önce TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya ve İran'ın kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının taslağını tamamladığını ve yakın gelecekte imzalanacağını söylemişti.


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