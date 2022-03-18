Kremlin'in eski üst düzey yetkilisi Ukrayna işgalini eleştirdiği için görevinden ayrıldı
Rusya'nın eski başbakan yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirdikten sonra bir milletvekilinin onu "vatana ihanetle" suçlaması ve görevden azlini istemesiyle prestijli bir teknoloji kurumunun başkanlığından istifa etti.
2012 ve 2018 arasında başbakan yardımcılığı yapmış Dvorkovich, bu hafta ABD'deki medya organlarına konuşarak Ukrayna işgalini eleştirmiş ve yüreğinin Ukraynalı sivillerle birlikte olduğunu açıklamıştı.
Dvorkovich'in bu açıklamasından sonra Rusya'nın iktidar partisinden üst düzey bir milletvekili, onu ülke içinde düşman adına "beşinci kol", yani casusluk faaliyetinde bulunmakla ve "vatana ihanetle" suçlayarak onun görevden azlini istemişti.
49 yaşındaki Dvorkovich, Rusya'nın Silikon Vadisi olarak adlandırılan yenilik ve teknoloji merkezi Skolkovo Foundation kurumunun yönetim kurulu başkanlığını 2018 yılından beri yapmaktaydı.
Skolkovo Foundation bugün yaptığı açıklamada Dvorkovich'in görevinden ayrıldığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günkü açıklamasında Rusya'daki "vatan hainleri" diye nitelendirdiği kişilere karşı sert bir uyarıda bulunmuştu.
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