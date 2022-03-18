Anonymous hacker grubu Kremlin'i uyardı: Barış olmazsa

18 Mart 2022 Cuma, 00:26

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında Anonymous isimli hacker grubu, Rus web sitelerinin yayından kaldırılması ve gizli hükümet verilerinin çalınmasının yanı sıra Rus televizyonlarında Ukrayna milli marşı çalınmasına kadar birçok olayda etkin rol oynadı.

Konuya ilişkin hacker grubundan bir kişiyle konuşan Joe Tidy konuşmayı şöyle aktardı:

UKRAYNA MİLLİ MARŞI ÇALDIRDILAR

"Gruptan biri bozuk bir İngilizceyle şunları söyledi: 'Kremlin'e siber savaş ilan ettiğimizden beri, Kremlin propaganda kanallarına yapılan ve asıl yayını kesintiye uğratan iki siber saldırı oldu. Ukrayna'daki mevcut durumun görüntülerini ve videolarını yayınladık.'

Konuştuğum hacker, ekiplerinin yaklaşık 12 dakika boyunca kanal iletim sinyalinin kontrolünü ele geçirmek için 'yayın sinyali izinsiz giriş' tekniğini nasıl kullandığını anlattı. İkinci girişimde ise Rus televizyon kanallarına Ukrayna milli marşını çaldırdıklarını söyledi.

Grup ayrıca ilk viral videonun orijinal kaynağının, ABD'de yaşayan ve babası Rus olan Eliza adında genç bir kadın olduğunu söyledi.''

Eliza'nın yaptığı konuşmada, "Babam Apple TV üzerinden Rus televizyonu izliyordu ve yayında Ukrayna'daki savaş görüntülerine geçildiğini gördü. Olay sırasında beni aradı ve 'Aman Tanrım, doğruyu gösteriyorlar!' dedi. Ben de yayını kaydetmesini istedim ve videoyu internette yayımladım" dediğini ifade eden Joe Tidy şöyle devam etti:

BBC TV'de savaşın yol açtığı yıkımı gösteren görüntüler kısa süreliğine yayınlandı





"UKRAYNA'DA BARIŞ SAĞLANMAZSA..."

"Konuştuğum Anonymous üyesi, hacklemenin gerçekten olduğuna dair kanıt olarak Rus halkı tarafından çekilmiş iki video daha sundu.

Bunun ciddi bir siber suç olduğunu söylediğimde kabul etti ancak 'masum Ukraynalılar katlediliyor' diyerek bunun haklı bir nedeni olduğunu söyledi. Anonymous üyeleri, 'Ukrayna'da barışı sağlamak için hiçbir şey yapılmazsa, Kremlin'e yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız' dediler. Saldırıya uğrayan servisleri yöneten Rus şirketi Rostelecom, yorum taleplerine yanıt vermedi. Siber güvenlik şirketi Red Goat'ın ortağı Lisa Forte, Rusya'ya karşı gerçekleştirilen saldırıların çoğunun 'oldukça basit' olduğunu söyledi ve ekledi:

'Ukrayna lehinde ve aleyhindeki her iki taraftaki hackerları, çoğunlukla bir sunucuya yönelen bir dizi taleple sunucunun boğulduğu DDoS saldırılarını kullanıyor. Bunlar nispeten basit saldırılar ve web sitelerini geçici olarak çevrimdışı yapıyor. Ancak TV hacki inanılmaz derecede yaratıcı ve eğer Rus TV ağ güvenliği İngiltere'deki gibiyse bunu başarmak oldukça zor.'"

Anonymous da web sitelerini çökerten saldırılar gerçekleştirdi. Lisa Forte, bunun bir DDoS saldırısından bir adım ötede olduğunu ve görüntülenen içeriği değiştirmek için bir web sitesinin ardındaki kontrolü ele geçirmeyi içerdiğini söylüyor.

"Her şey web sitesinin güvenliğine bağlı, ancak en kaba haliyle hackerları ya yöneticinin kullanıcı adını ve şifresini çalar ya da bariz bilgileri denerler ve web sitesine böylece girebilirler."

400.000'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ BAŞVURDU

"Konuştuğum iki Anonymous grup üyesi, bunun kolektif çatışmada şimdiye kadar yaptığı en etkili şey olduğunu söyledi.

Anon2World adlı üye, "Hack, bir engeli aşmanın yolunu bulmak veya daha iyi bir şey yapmanın bir yolunu yaratmaktır. Her zaman sistemleri ihlal etmekle ilgili değildir" dedi. Jan Zumbach, grubunun "şiddet içermediği" ve amacının Rusya'ya karşı bilgi savaşını kazanmak olduğunu iddia etti.

Squad 303'ün yasadışı faaliyetinin nasıl haklı gösterilebileceği sorulduğunda Jan Zumbach, herhangi bir özel bilgiyi çalmadıklarını veya paylaşmadıklarını ve sadece Ruslarla konuşmaya çalıştıklarını söylüyor.

Anonymous adına kaç hacker'ın saldırı düzenlediği bilinmiyor ancak Ukrayna hükümeti, "Ukrayna Bilişim Ordusu" olarak adlandırdığı örgütte çalışmak üzere 400.000'den fazla gönüllünün başvurduğunu söylüyor.

Rusya'daki hacker grupları da Ukrayna'ya saldırılar düzenliyor, ancak daha küçük ölçekte oldukları görülüyor."

ANONYMOUS NEDİR?

Siber aktivist kolektifi, ilk olarak 2003 yılında 4chan web sitesinden ortaya çıktı.

Grubun bir temsilcisi ve liderliği yok, sloganı 'Biz lejyonuz'

Herkes grubun bir parçası olduğunu iddia edebilir ve istediği herhangi bir nedenle hackleyebilir, ancak genellikle gücü kötüye kullanmakla suçladıkları kişileri hedef alıyorlar.

Sembolleri, Alan Moore'un bir anarşist devrimcinin faşist bir hükümeti devirmesini anlattığı çizgi romanı V for Vendetta ile ünlenen maske.

Grup, yalnızca Twitter'da 15,5 milyon takipçisi olan çok sayıda sosyal medya grubuna yayılmış durumda.